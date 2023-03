TUI Aktie News: TUI büßt am Vormittag ein

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 7,23 EUR. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,20 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,21 EUR. Bisher wurden via XETRA 100.408 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 15,94 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2022). Gewinne von 54,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 6,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 17,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 14.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,74 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,43 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.750,50 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 58,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 2.369,20 EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.05.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 08.05.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2023 1,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie verliert deutlich: TUI plant Kapitalerhöhung in Milliardenhöhe

TUI Deutschland mit starkem Buchungsauftakt zum Jahresbeginn - TUI-Aktie profitiert

Detla Airlines, esayJet, TUI und Co.: Fünf Fluggesellschaften klagen gegen Schrumpfung von Amsterdamer Flughafen

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI AG

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com