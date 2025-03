TUI Aktie News: TUI am Montagvormittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TUI. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 6,43 EUR.

Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 6,43 EUR abwärts. Der Kurs der TUI-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,27 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,50 EUR. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.112.555 Stück gehandelt.

Am 12.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,88 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,02 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,05 EUR. Mit Abgaben von 21,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

TUI-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,073 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,13 EUR aus.

TUI veröffentlichte am 11.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,17 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,87 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2026 erwartet.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,19 EUR je Aktie.

