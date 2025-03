TUI Aktie News: TUI fällt am Mittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von TUI gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 6,29 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die TUI-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 6,29 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die TUI-Aktie bis auf 6,27 EUR. Bei 6,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 4.567.425 TUI-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 8,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 41,27 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 5,05 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TUI-Aktie 19,63 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,073 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,13 EUR an.

Am 11.02.2025 lud TUI zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,17 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,87 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 4,30 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet. Am 20.05.2026 wird TUI schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,19 EUR je Aktie in den TUI-Büchern.

