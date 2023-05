TUI Aktie News: TUI am Mittwochvormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel TUI 5,98 EUR

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 5,95 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die TUI-Aktie bis auf 5,91 EUR. Bei 5,99 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 274.156 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 01.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,27 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 106,19 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.04.2023 (5,63 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 5,34 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 4,45 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 10.05.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -1,11 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3.152,90 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TUI 2.128,40 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.12.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,907 EUR je TUI-Aktie.

