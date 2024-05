TUI Aktie News: TUI gibt am Mittag ab

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 6,40 EUR.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 6,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der TUI-Aktie ging bis auf 6,35 EUR. Bei 6,43 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 523.239 Stück gehandelt.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,02 EUR. 25,24 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,37 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 46,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten TUI-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,032 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,70 EUR an.

TUI ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,58 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,56 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,17 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte TUI am 14.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,07 EUR im Jahr 2024 aus.

