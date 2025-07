TUI Aktie News: TUI büßt am Mittag ein

So bewegt sich TUI

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 7,82 EUR.

Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 7,82 EUR. Die TUI-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,79 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 676.343 TUI-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,88 EUR erreichte der Titel am 12.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 5,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 54,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,103 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,22 EUR für die TUI-Aktie.

TUI ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,60 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -0,58 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat TUI 3,70 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von TUI rechnen Experten am 19.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2025 1,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

