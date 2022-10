TUI Aktie News: TUI verliert am Montagvormittag

Aktien in diesem Artikel TUI 1,48 EUR

Der TUI-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 1,46 EUR. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,46 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,47 EUR. Bisher wurden heute 53.718 TUI-Aktien gehandelt.

Am 16.02.2022 markierte das Papier bei 3,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,17 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 25,67 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 2,17 EUR je TUI-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 10.08.2022 vor. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,72 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 847,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.433,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 468,10 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.12.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 13.12.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -0,081 EUR je TUI-Aktie.

