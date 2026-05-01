DAX25.048 -0,5%Est506.044 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3500 -4,1%Nas26.675 +0,1%Bitcoin63.114 -1,3%Euro1,1608 -0,2%Öl97,01 +2,1%Gold4.390 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 adidas A1EWWW NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Angriffe auf Iran: DAX in engen Grenzen -- Salesforce enttäuscht beim Gewinn -- Micron, Snowflake, Rheinmetall, OHB, Marvell, AMD, Siemens Energy im Fokus
Top News
Feuerpause wackelt nach US-Angriffen: DAX gibt am Donnerstagmittag nach Feuerpause wackelt nach US-Angriffen: DAX gibt am Donnerstagmittag nach
Airbus-Aktie fester: Kooperation mit Mistral AI Airbus-Aktie fester: Kooperation mit Mistral AI
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil