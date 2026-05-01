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Heute im Fokus

Ex-OpenAI-Forscher setzt auf Nebius. Pentagon-Großauftrag im Milliardenwert für Dell. Uber stockt erneut bei Delivery Hero auf. Mutares will bei Magirus aussteigen - IPO möglich. Goldpreis fällt auf tiefsten Stand seit 2 Wochen. Ölpreise klettern kräftig. Deutsche Bank: Erste Hauptversammlung in Präsenz seit 2019. DEUTZ kauft in Brasilien Generatorenhersteller.