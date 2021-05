Tui bestellt Sybille Reiß zur Personalvorständin

Aktien in diesem Artikel TUI 4,99 EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Tui hat eine Nachfolgerin für seine scheidende Personalvorständin im eigenen Haus gefunden: Der Reisekonzern hat Sybille Reiß zum 1. Juli zur neuen Personalvorständin und Arbeitsdirektorin bestellt. Sie übernimmt neben dem Personalressort auch die Verantwortung für den Bereich Security, Health and Safety von Elke Eller, die im Dezember 2020 angekündigt hatte, ihren im Herbst 2021 planmäßig auslaufenden Vorstandsvertrag nicht erneut verlängern zu wollen.

Reiß ist den Angaben zufolge bereits seit 2003 in verschiedenen Personalfunktionen für Tui tätig und hat in der Vergangenheit sehr eng mit Eller zusammen gearbeitet. Damit sei der Übergang an der Spitze des Ressorts gut vorbereitet. Seit 2016 ist Reiß Arbeitsdirektorin und Geschäftsführerin der Tui Deutschland GmbH sowie HR Director für die Central Region, zu der neben der deutschen Landesgesellschaft auch die Töchter in Österreich, Polen und der Schweiz sowie die Fluggesellschaft Tuifly gehören. Im Jahr 2019 übernahm sie zudem international die Verantwortung für die Personalbereiche im Konzernsegment Markets und Airlines.

