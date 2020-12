Tui-Chef bekräftigt vor HV Zuversicht für Aussichten der Reisebranche

Aktien in diesem Artikel TUI 5,36 EUR

FRANKFURT (Dow Jones)-Tui-Chef Fritz Joussen hat vor der außerordentlichen Hauptversammlung Anfang Januar sein Vertrauen in die Aussichten der Touristikbranche und des Konzerns bekräftigt. "Wir wollen nach der Pandemie schnell zurück in die Erfolgsspur. Tui war vor der Krise kerngesund", sagte Joussen in einem auf der Tui-Webseite veröffentlichen Interview. "Der Markt war intakt und unser Geschäftsmodell war und ist zukunftsfest. Deshalb überwiegen bei mir Optimismus und Zuversicht."

Der durch die Corona-Krise ins Straucheln geratene Konzern hat sich Anfang Dezember mit dem Bund, Banken und seinem Großaktionär Alexej Mordaschow auf ein drittes Finanzierungspaket in Höhe von insgesamt 1,8 Milliarden Euro geeinigt. Auf einer virtuellen Hauptversammlung am 5. Januar sollen die Aktionäre wesentliche Teile des Paketes billigen, darunter eine Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe von rund 500 Millionen Euro sowie stille Einlagen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes (WSF), von denen eine in Tui-Aktien wandelbar ist.

"Das neue Finanzpaket sichert uns für den weiteren Verlauf der Pandemie ab", sagte Joussen weiter. "Wenn Maßnahmen wie die Kapitalerhöhung von unseren Aktionären genehmigt werden, verschieben sich nach Rückzahlung unserer ausstehenden Anleihe zunächst die Fälligkeiten der Kredite aus den ersten beiden Stabilisierungspaketen. Außerdem erhöht sich durch das zusätzliche Paket unser Verschuldungsgrad kaum."

Der Reisemarkt sei im vergangenen Jahrzehnt doppelt so stark gewachsen wie das Bruttosozialprodukt, und diese Entwicklung werde sich mit einer Normalisierung der Lage nach der Pandemie fortsetzen. 2021 werde noch ein Übergangsjahr, 2022 rechne Tui mit einer Rückkehr auf ein Niveau wie vor der Corona-Krise, bekräftigte der CEO frühere Aussagen.

