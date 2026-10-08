TUI: Ein guter Anfang - aber das muss jetzt passieren

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Die Aktie von TUI hat nach einem mehrwöchigen Kursrückgang einen ersten deutlichen Rebound geschafft. Jetzt entscheidet sich, ob daraus eine längere Bewegung wird.

Die Sorgen, dass die geopolitischen Spannungen und der hohe Ölpreis TUI das Geschäft im Schlussquartal 2025/26 komplett verhageln, konnte das Unternehmen mit dem Zahlenupdate am 22. September entkräften. Die Buchungslage ist zwar insgesamt durchwachsen, zeigt aber auch einige Lichtblicke. Und noch wichtiger: Das operative Jahresergebnis 2025/26 wird mit 1,2 bis 1,3 Mrd. Euro innerhalb der Prognosespanne erwartet, die sich auf 1,1 bis 1,4 Mrd. Euro belaufen hatte.

Boden gefunden?

Das hat der Aktie nach einem längeren Kursverfall einen ersten deutlichen Rebound ermöglicht. Die Region zwischen 6,00 und 6,50 Euro erweist sich somit immer mehr als tragfähiger Boden.

38-Tage-Linie als Signalgeber

Jetzt stellt sich die Frage, ob aus der ersten Erholung ein kurzfristiger Aufwärtstrend wird. In den letzten Handelstagen hat die Aktie eine kleine Konsolidierung gestartet – exakt bei der 38-Tage-Linie. Die kann somit als aktuell entscheidender Signalgeber gesehen werden. Kann die Aktie von TUI diese überwinden und auch das Zwischenhoch der jüngsten Bewegung bei rund 7,00 Euro übertreffen, besteht weiteres Erholungspotenzial bis zur 200-Tage-Linie bei etwa 7,40 Euro. Andernfalls könnte es auf einen erneuten Test des jüngsten Zwischentiefs knapp unter 6,50 Euro hinauslaufen.

Entspannung wäre hilfreich

Positiv zu werten ist, dass der MACD noch eine intakte Erholungsdynamik zeigt. Sollte es in naher Zukunft Entspannungssignale von der Geopolitik und einen Rückgang beim Ölpreis geben, könnte das der Aktie von TUI den entscheidenden Schub geben. Ein Kauf der Aktie ist aktuell eine Spekulation auf dieses Szenario.

Auch bei DEWB ist ein Kauf derzeit eine Spekulation auf ein bestimmtes Szenario, allerdings auf eines, das zuletzt an Wahrscheinlichkeit gewonnen hat. Zudem notiert die Aktie auf einem Niveau, das davon bislang wenig einpreist: zum Artikel

Während TUI noch um einen tragfähigen Boden ringt, nimmt 2G Energy bereits wieder das Allzeithoch ins Visier. Hinter dem Aufwärtsmodus steht ein Geschäft, das gleich an mehreren Stellen Fahrt aufnimmt: zum Artikel

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Erstellung am 08.10.26 um 9:04 Uhr.

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