TUI hofft auf Reisefieber - Aktie kräftig abgekühlt

Aktien in diesem Artikel TUI 3,69 EUR

1,37% Charts

News

Analysen

Der deutsche Reisekonzern TUI setzt auf die zügigen Corona-Impfungen in Großbritannien. Davon könne die Sommersaison in dem für TUI wichtigen Markt profitieren, erklärte das Unternehmen. TUI hofft, dass nach verhaltenem Start auch in anderen Ländern mehr Energie auf Impfungen und die Verfügbarkeit von Schnelltests gelegt werde. Damit wäre die Basis für eine Rückkehr zu offenen Grenzen geschaffen.

Die Kundennachfrage für Sommer 2021 sei trotz großer Unsicherheiten stark. Bislang gab es den Angaben zufolge 2,8 Millionen Buchungen, Das entspreche 56 Prozent des Buchungsstands zum selben Zeitpunkt im Vorkrisenjahr 2019. Der weltweit größte Reisekonzern plant weiterhin 80 Prozent des Sommerprogramms 2019 realisieren zu können. Die Durchschnittspreise seien um 20 Prozent gestiegen im Vergleich zu vor zwei Jahren.

Mit Blick auf die Quartalszahlen erklärte TUI-Chef Joussen, dass :„Mit strikter Kostendisziplin und der mit Hochdruck vorangetriebenen Neuausrichtung des Konzerns es gelungen ist, den Verlust im abgelaufenen Quartal zu reduzieren.“ Im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2020/21 machte der mit fast fünf Mrd. Euro staatlicher Finanzhilfen gestützte Reiseriese wegen der Corona-Krise einen operativer Verlust von fast 699 Mio. Euro. Im Vorjahreszeitraum, also vor Ausbruch der Pandemie, betrug der im Winter übliche Fehlbetrag 147 Mo. Euro.

Jetzt registrieren und die TUI-Aktie kaufen

Der Umsatz belief sich auf von 468 Mio. Euro nach 3,85 Mrd. Euro im Vergleichsquartal des Vorjahrszeitraums. Die Kanaren gehörten zu den wenigen für Urlauber erreichbaren Destinationen, hieß es. Zuletzt seien nur noch 300 Mio. Euro Liquidität pro Monat abgeflossen nach zuvor bis zu 450 Mio. Euro. Anfang Februar verfügte der Konzern über 2,1 Mrd. Euro liquider Mittel.

TUI-Aktie im Abwärtstrend

Die Aktie von TUI ist trotz der hoffnungsfrohen Aussichten weiter im Tiefflug. Zuletzt verlor die Aktie innerhalb des übergeordneten Seitwärtstrends kräftig. Seit Jahresbeginn verlor der Titel mehr als 30 Prozent. Inzwischen wurde auch die 200-Tagelinie (rot) unterschritten, sie bildet bei rund 365 Pence den nächsten Widerstand. Doch zuerst droht ein erneuter Test der Unterstützung bei knapp 300 Pence.

Am Erfolg von TUI lässt sich mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

Aktienkaufen bei eToro – so einfach geht es.

Die eToro-Plattform bietet Investoren aus aller Welt eine einzigartige Gelegenheit, ihrem Portfolio Aktien hinzuzufügen. Seit Anfang 2018 führt jeder KAUF-Auftrag ohne Hebel zum Kauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts durch eToro; er wird danach im Namen des Kunden verwahrt. Dies gilt auch in Fällen, in denen Sie in einen CopyPortfolio investieren oder einen Trader kopieren: Wenn der kopierte Trader Aktien kauft, besitzen Sie automatisch einen Teil seines Aktienbestandes.

Aktien über eToro handeln, das sind die Vorteile:

Vertrauen – Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt.

– Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt. Versicherung – Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert.

– Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert. Dividenden – Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben.

– Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben. Keine Depotgebühren – Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie keine Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an.

– Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an. Einfache Bedienung – Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar.

– Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar. Diversifizierung – Erstellen Sie ein Depot aus Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen und mehr.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Über eToro:

Seit über einem Jahrzehnt ist eToro in der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien.

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 75% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.