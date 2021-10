Tui kündigt Ausgabe neuer Aktien für 1,1 Milliarden Euro an

Aktien in diesem Artikel TUI 3,77 EUR

HANNOVER (dpa-AFX) - Der wegen der Corona-Pandemie staatlich gestützte Reisekonzern TUI will seinen finanziellen Spielraum erneut mit der Ausgabe neuer Aktien erhöhen. Geplant sei die Emission von Anteilen für 1,1 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hannover mit. Dafür soll die Zahl der Aktien um fast die Hälfte auf etwas mehr als 1,6 Milliarden Stück steigen. Tui-Großaktionär Alexej Mordaschow, der aktuell 32 Prozent der Aktien hält, will sich an der Kapitalerhöhung beteiligen und damit seine Beteiligung konstant halten.

Mit dem Geld will der Konzern den von der staatlichen Bank KfW gewährten Kredit in Höhe von derzeit 375 Millionen Euro tilgen. Zudem sollen Bankschulden zurückgeführt werden. Die Stille Einlage und Wandelanleihe des Bundes in Höhe von insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro sind von dem Schritt nicht betroffen. Zudem bleibt die von der KfW eingeräumte Kreditlinie über etwas mehr als drei Milliarden Euro bestehen, um flexibel auf die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie reagieren zu können./zb/stk