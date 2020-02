Tui lädt zur Hauptversammlung und reduziert die Dividende

Aktien in diesem Artikel TUI 11,15 EUR

9,74% Charts

News

Analysen

Der Touristikkonzern Tui (ISIN: DE000TUAG000) wird der Hauptversammlung an diesem Dienstag in Hannover eine Dividende in Höhe von 0,54 Euro vorschlagen. Gegenüber dem Vorjahr (0,72 Euro) ist dies eine Kürzung um 25 Prozent.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 11,31 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,77 Prozent. Tui gab im Dezember auch eine Anpassung der Dividendenpolitik ab dem Jahr 2021 bekannt. So ist ab dem Geschäftsjahr 2020 (1. Oktober 2019 – 30. September 2020) eine Zahlung einer Dividende von 30 – 40 Prozent des bereinigten EAT mit einer Dividendenuntergrenze (Mindestausschüttung) von 0,35 Euro je Aktie vorgesehen.

Tui gab am Dienstag auch seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 bekannt. Der Umsatz der Tui Group legte um 7,7 Prozent auf 3,85 Mrd. Euro zu. Zu konstanten Wechselkursen legte der Umsatz 6,8 Prozent zu. Operativ (bereinigtes EBIT) stand saisontypisch ein Minus von 146,9 Mio. Euro nach einem Minus von 83,1 Mio. Euro im Vorjahr in den Büchern. Unter dem Strich stand ein Ergebnis je Aktie von Minus 0,22 Euro nach einem Minus von 0,24 Euro im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr 2020 erwartet der Vorstand ein bereinigtes EBIT in einer Spanne zwischen 850 Mio. Euro und 1,05 Mrd. Euro. Darin enthalten seien sämtliche im Berichtsjahr anfallenden Kosten für das Flugverbot der Boeing 737 Max.

Redaktion MyDividends.de