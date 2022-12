Tui leitet Rückzahlung der Corona-Hilfen ein

Aktien in diesem Artikel TUI 1,73 EUR

HANNOVER (dpa-AFX) - Der weltgrößte Reisekonzern TUI geht die Rückzahlung der verbliebenen Staatshilfen aus der Corona-Krise an. Bis Ende 2023 will das Unternehmen die Stille Einlage 1 und die gewährte Optionsanleihe zurückzahlen, wie es nach einer Einigung mit dem deutschen Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) überraschend am Dienstagabend in Hannover mitteilte. Der Rückzahlungspreis liege bei mindestens 730 Millionen Euro plus Zinsen. Auch die milliardenschweren Kreditlinien der Staatsbank KfW sollen deutlich reduziert werden. Das nötige Geld will der Konzern durch die Ausgabe neuer Aktien einsammeln. Dem Vorhaben müssen noch die Aktionäre zustimmen - und die EU-Kommission./stw/men