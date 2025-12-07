DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -3,4%Nas23.578 +0,3%Bitcoin76.619 ±-0,0%Euro1,1643 ±0,0%Öl63,75 +0,6%Gold4.197 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Infineon 623100 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Tesla A1CX3T SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Vom Code zur Reddit-Aktie: Wie Reddit-Gründer Alexis Ohanian sein Milliardenvermögen aufbaute Vom Code zur Reddit-Aktie: Wie Reddit-Gründer Alexis Ohanian sein Milliardenvermögen aufbaute
Webinar: Standortbestimmung - Künstliche Intelligenz im Anlagejahr 2025/2026 Webinar: Standortbestimmung - Künstliche Intelligenz im Anlagejahr 2025/2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Tui: Reisen wird etwas teurer

07.12.25 11:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
71,75 EUR -0,90 EUR -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
8,18 EUR 0,01 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TUI AG
8,30 EUR 0,09 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HANNOVER (dpa-AFX) - Urlauber müssen für ihre Reisen voraussichtlich auch im kommenden Jahr wieder tiefer in die Tasche greifen. Der Deutschlandchef des größten europäischen Reiseveranstalters TUI, Benjamin Jacobi, erwartet, dass die Preise um ein bis drei Prozent zulegen werden, wie er den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte. Der Manager betonte, der Urlaub werde 2026 nicht sehr viel teurer als 2025.

Wer­bung

Die schwarz-rote Koalition will zum 1. Juli 2026 die sogenannte Ticketsteuer für Flugreisen senken, was den Unternehmen eine Steuerentlastung von 350 Millionen Euro bringt. Jacobi versprach für sein Unternehmen: "Wir werden die Ersparnis an die Kunden weitergeben."

Tui rechnet nach Unternehmensangaben mit einer starken Nachfrage. Auch der Branchenzweite Dertour berichtete kürzlich von starken Buchungszahlen für den nächsten Sommer./bf/DP/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fraport

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fraport

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
01.12.2025Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
24.11.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
24.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
24.11.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
24.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen