Trip.com-Aktie legt nach Quartalsbilanz zu: Was die starken Zahlen für die TUI-Aktie bedeuten

TUI-Rivale überzeugt

16.09.26 10:39 Uhr

Der chinesische Reisekonzern und TUI-Konkurrent Trip.com hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen.

• Die positiven Zahlen gelten als Indikator für eine robuste globale Reisesnachfrage und erhöhen den Wettbewerbsdruck im digitalen Reisemarkt, was auch für europäische Anbieter wie TUI relevant ist.

• Das Unternehmen meldete einen Umsatzanstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahr und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie deutlich über den Prognosen, was den internationalen Reisetrend signalisiert.

• Trip.com übertrifft die Erwartungen im zweiten Quartal 2026 trotz einer Kartellstrafe, die zu einem Nettoverlust von 361 Millionen US-Dollar führte, und zeigt starkes internationales Wachstum.

Trip.com überrascht mit starken Zahlen

Kartellstrafe sorgt bei Trip.com dennoch für Nettoverlust

Trip.com als Signalgeber für globale Reisetrends

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Der chinesische Online-Reisekonzern Trip.com hat mit seinen ungeprüften Zahlen zum zweiten Quartal 2026 die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Die Aktie legte am Mittwoch in Hongkong letztlich um 3,86 Prozent auf 323,20 Hongkong-Dollar zu. Für den Touristikkonzern TUI, der auf europäische Pauschalreisen setzt, hat das Ergebnis vor allem Signalwert für die globale Reisenachfrage.

Trip.com übertrifft Erwartungen trotz Kartellstrafe

Trip.com meldete am Dienstag nach Börsenschluss in Asien für das zweite Quartal 2026 einen Konzernumsatz von 15,7 Milliarden Renminbi, umgerechnet rund 2,3 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Plus von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Das bereinigte Non-GAAP-Ergebnis je Aktie lag bei 7,27 Renminbi und damit deutlich über dem von Investing.com genannten Analystenkonsens von 5,67 Renminbi.

Unter dem Strich stand im Berichtsquartal dennoch ein Nettoverlust von 2,4 Milliarden Renminbi (rund 361 Million US-Dollar), nachdem das Unternehmen im Vorjahresquartal noch 4,9 Milliarden Renminbi verdient hatte. Grund war eine Kartellstrafe der chinesischen Wettbewerbsbehörde SAMR in Höhe von 5,2 Milliarden Renminbi. Ohne diesen Effekt wäre das Ergebnis positiv ausgefallen und der Gewinn hätte laut Unternehmensangaben bei 2,7 Milliarden Renminbi (rund 402 Millionen US-Dollar) gelegen. Das internationale Geschäft wuchs um mehr als 50 Prozent, das Inbound-Reisegeschäft legte zweistellig zu.

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TUI und Trip.com: Getrennte Märkte, aber dennoch Signalwirkung

TUI, Europas größter Touristikkonzern mit Schwerpunkt auf Pauschalreisen, Hotels, Kreuzfahrten und eigenem Flugbetrieb, steht zwar nicht in direktem Wettbewerb zu Trip.com, dessen Geschäft auf den chinesischen Markt und internationale Plattformen ausgerichtet ist. Dennoch gilt Trip.com als Signalgeber für globale Reisetrends. Vor allem die anhaltend starke Nachfrage nach internationalen Reisen und Pauschalangeboten ist für TUI ein positives Indiz. Zugleich zeigt das starke internationale Wachstum von Trip.com, wie intensiv der Wettbewerb um den digitalen Reisekunden inzwischen geworden ist.

Für TUI kommt es daher darauf an, die robuste Reisenachfrage selbst möglichst profitabel abzuschöpfen. Der Konzern kann dabei mit eigenen Hotels, Airlines und Kreuzfahrtschiffen auf ein integriertes Geschäftsmodell setzen. Gleichzeitig gewinnt der Ausbau digitaler Angebote und dynamischer Reisepakete an Bedeutung. Die Trip.com-Zahlen sind damit weniger ein unmittelbares Signal für TUI als vielmehr ein Hinweis auf einen wachsenden digitalen Wettbewerbsdruck in einem grundsätzlich intakten Reisemarkt.

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Analystenbild bei TUI-Aktie gemischt

TUI hatte zuletzt am 12. August seine Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vorgelegt und dabei die Jahresprognose von 1,1 bis 1,4 Milliarden Euro bereinigtem EBIT bestätigt, obwohl das operative Ergebnis von 234 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert lag. In den vier Wochen vor der Zahlenvorlage stieg der gebuchte Umsatz im Pauschalreise- und Fluggeschäft um 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach zuvor Minus sechs Prozent über den Sommer.

Laut "TipRanks" empfehlen 21 Analysten die Trip.com-Aktie zum Kauf, ein Votum lautet auf "Halten", keiner rät zum Verkauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 465,88 Hongkong-Dollar. Bei TUI zeichnen sieben abgegebene Kursziele, die aus dreimal "Kaufen" und viermal "Halten" bestehen, ein gemischteres Bild: Barclays bestätigte am 11. September sein Overweight-Rating, senkte das Kursziel aber von 10,00 auf 9,75 Euro.

Deutsche Bank und JPMorgan raten ebenfalls weiter zum Kauf, UBS votiert mit "Neutral", und auch Jefferies und Bernstein Research empfehlen "Halten". Im Schnitt trauen die Analysten der TUI-Aktie 9,35 Euro zu, am Mittwoch liegt das Papier im XETRA-Handel zeitweise mit 0,68 Prozent im Minus bei 6,45 Euro.

Ob sich die Dynamik bei Trip.com auf die kommenden Wintermonate übertragen lässt, dürfte sich erst mit weiteren Buchungsdaten europäischer Anbieter zeigen. Für TUI bleibt der Blick auf das laufende Geschäftsjahr entscheidend, dessen Prognose der Konzern bestätigt hatte.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

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