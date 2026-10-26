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Tui sagt Reise der 'Mein Schiff 3' nach Unfall ab

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TUI AG
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BREMERHAVEN (dpa-AFX) - Nach dem Unfall in Bremerhaven ist die Reise des Kreuzfahrtschiffes "Mein Schiff 3" abgesagt worden. "Die festgestellten Schäden machen kurzfristige Reparaturarbeiten in einer Werft erforderlich", sagte eine Sprecherin der Reederei Tui Cruises. Ursprünglich sollte das Schiff am Abend zu den Kanaren aufbrechen.

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Am späten Sonntagabend wurden bei dem Zusammenstoß mit dem Tui-Schiff insgesamt drei Schiffe beschädigt. Beim Auslaufen wurde es nach Polizeiangaben von Schleppern unterstützt, als eine Böe das Schiff erfasste. Es sei daraufhin auf zwei Containerschiffe zugetrieben, die an der Stromkaje festgemacht hatten. Verletzte gab es keine. Alle drei am Unfall beteiligten Schiffe wurden mit einem Auslaufverbot belegt./xma/DP/mis

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Datum Rating Analyst
02.10.26 TUI Overweight Barclays Capital
23.09.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
23.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 TUI Hold Jefferies & Company Inc.

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