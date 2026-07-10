TUI: Sollte man den neuen Iranschock nutzen?

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Mit den neuen Attacken im Irankrieg ist die TUI-Aktie wieder auf Tauchstation gegangen. Stellt das eine attraktive Einstiegsgelegenheit dar?

Schon im Vorfeld des Irankonflikts war der Ausblick von TUI verhalten, aber der Krieg hat die Lage dann durch einen drastischen Anstieg des Ölpreises und eine weitere Dämpfung der Urlaubslust, insbesondere in Bezug auf Reisen in den Nahen Osten, weiter verschärft.

Entspannung führt zu Erholung

Die Aktie ist daraufhin in den Sturzflug übergegangen und hat erst im April bei einem Jahrestief von 6,08 Euro einen Boden gefunden. Mit der temporären Entspannung im Irankonflikt ist dem Titel im Nachgang wenig überraschend eine Erholung gelungen bis zum Zwischenhoch im Juni bei 7,78 Euro.

Rückfall als Schnäppchenchance?

Inzwischen sind die kriegerischen Auseinandersetzungen aber wieder gestartet, und postwendend ist die TUI-Aktie unter die Marke von 7,00 Euro gefallen. Ist das jetzt schon wieder ein Schnäppchen? Zur Beantwortung der Frage empfiehlt sich…

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