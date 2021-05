TUI und Aida starten am Pfingstwochenende ab Kiel

Aktien in diesem Artikel TUI 4,94 EUR

-1,73% Charts

News

Analysen

HAMBURG/ROSTOCK/KIEL (dpa-AFX) - Mit TUI und Aida reagieren zwei Kreuzfahrtanbieter auf Schleswig-Holsteins Öffnungsschritte im Tourismus. Beide wollen vom Pfingstwochenende an Fahrten anbieten, die vom Ostseehafen Kiel aus starten. Wie Tui Cruises am Donnerstag in Hamburg mitteilte, soll neben Reisen auf die Kanarischen Inseln und nach Griechenland am Pfingstsonntag (23. Mai) die erste Kreuzfahrt der Flotte "Mein Schiff" ab Kiel starten. Aida Cruises teilte in Rostock mit, dass bereits ab dem 22. Mai Kurzreisen ab Kiel angeboten würden. Das Schiff Aidasol sei "aktuell in Norddeutschland positioniert und bereit für die ersten Gäste".

/kf/DP/zb