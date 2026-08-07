TUI-Aktie fällt vor Zahlenvorlage zurück - Gewinnziel rückt in den Fokus

TUI vor Zahlen

11.08.26 17:54 Uhr

Einen Tag vor der Zwischenmitteilung verliert die TUI-Aktie deutlich und bleibt unter der 200-Tage-Linie.

• TUI plant, zusätzliche Kapazitäten in Griechenland, der Türkei und Ägypten aufzubauen, während sich das Kundenverhalten im Sommer 2026 zu kurzfristigeren Buchungen verschiebt.

• Im Fokus der Zahlen steht die Bestätigung des Gewinnziels für das Gesamtjahr 2026, wobei Analysten trotz des Rückschlags mehrheitlich optimistisch bleiben und Kursziele bis zu 12,50 Euro setzen.

• Die TUI-Aktie fällt im Handel vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen deutlich, nachdem sie in den letzten Wochen leicht zulegen konnte, sich aber seit Jahresbeginn im Minus befindet.

TUI-Aktie gibt im XETRA-Handel vor Zahlenvorlage nach

Konzern muss zeigen, ob das Gewinnziel für das Gesamtjahr noch hält

Analystenhäuser sind trotz des Rückschlags mehrheitlich zuversichtlich gestimmt

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Am Mittwoch veröffentlicht TUI die Zahlen zum dritten Quartal und zu den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26, begleitet von einer Analysten- und Investorenkonferenz.

Erholung der TUI-Aktie gerät ins stocken

Die TUI-Aktie fiel im XETRA-Handel am Dienstag, einen Tag bevor der Touristikkonzern seine Zwischenmitteilung zum dritten Geschäftsquartal vorlegt, letztlich um 1,92 Prozent auf 7,36 Euro und rangierte damit auf einem der hinteren Plätze im MDAX. Der Kurs rutschte bereits am Vortag unter die 200-Tage-Linie zurück.

Innerhalb der letzten vier Wochen konnte die TUI-Aktie auf Basis des Vortagesschlusskurse bei 7,50 Euro um 4,9 Prozent zulegen. Seit Jahresbeginn zeigt sich allerdings ein Minus von rund 16,5 Prozent. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief von 6,09 Euro Ende April betrug damit rund 23 Prozent, bis zum 52-Wochen-Hoch aus dem Februar müsste das Papier um etwas mehr als 27 Prozent zulegen. Innerhalb eines Jahres hat die Aktie rund 4 Prozent an Wert verloren.

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Gewinnziel im Fokus der Zahlen

Zentrale Frage der anstehenden Zahlen ist, ob TUI sein Ziel eines bereinigten EBIT zwischen 1,1 und 1,4 Milliarden Euro für das Gesamtjahr 2026 bestätigt. Im vorgelegten Quartalsbericht vom 13. Mai hatte der Konzernumsatz mit 3,70 Milliarden Euro nahezu auf Vorjahresniveau gelegen, das bereinigte EBIT hatte sich saisonbedingt auf minus 193 Millionen Euro verbessert, nach minus 207 Millionen Euro im Vorjahr. TUI hatte damals zusätzliche Kosten von rund 45 Millionen Euro im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt benannt, die Nettoverschuldung von 3,01 Milliarden Euro wurde als stabil bezeichnet.

Nach der Insolvenz des Wettbewerbers FTI im Frühsommer baute TUI zusätzliche Kapazitäten in Griechenland, der Türkei und Ägypten aus. Zugleich verschiebt sich das Kundenverhalten im Sommergeschäft 2026 zu kurzfristigeren Buchungen.

Analysten mit Kurszielen bis 12,50 Euro

Am 7. August hatte JPMorgan-Analyst Karan Puri seine "Overweight"-Einstufung für die TUI-Aktie mit einem Kursziel von 12,50 Euro bestätigt. Der Analystenkonsens aus fünf Häusern fällt laut TipRanks mit drei Buy- und zwei Hold-Einstufungen mehrheitlich positiv aus, das mittlere Kursziel liegt bei 10 Euro, die Spanne reicht von 7 bis 12,50 Euro. Untermauert wird das Vertrauen in die operative Entwicklung durch die im Februar 2026 erfolgte Anhebung des Moody's-Ratingausblicks für das mit Ba3 eingestufte TUI-Kreditrating von stabil auf positiv, zudem hatten Vorstandschef Sebastian Ebel und weitere Vorstandsmitglieder im gleichen Zeitraum eigene Aktienpakete erworben.

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Die Zahlenvorlage morgen samt Analysten- und Investorenkonferenz dürfte zeigen, ob TUI sein Gewinnziel für das Gesamtjahr bestätigt.

Julia Walter, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net