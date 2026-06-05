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Tuniu A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

08.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Tuniu Corporation (A) (spons. ADRs)
4,90 EUR 0,16 EUR 3,38%
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Tuniu A gab am 05.06.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 16,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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