Tuniu A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Tuniu A präsentierte am 25.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 20,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tuniu A 18,6 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tuniu A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tuniu A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Tuniu A Aktie News
Tuniu A Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tuniu A nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.