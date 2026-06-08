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Tuniu A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
Tuniu Corporation (A) (spons. ADRs)
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Tuniu A präsentierte am 25.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 20,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tuniu A 18,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

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