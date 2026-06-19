TUP Capital gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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TUP Capital stellte am 19.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal vor.
TUP Capital hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.net
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