Tupperware Aktie News: S&P 400 MidCap Aktie Tupperware am Vormittag mit Kursfeuerwerk

Die Aktie von Tupperware zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Tupperware-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 7,6 Prozent auf 4,16 EUR nach oben.

Die Tupperware-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 7,6 Prozent im Plus bei 4,16 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tupperware-Aktie bisher bei 4,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 445.875 Tupperware-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,62 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 202,95 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.07.2023 Kursverluste bis auf 0,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tupperware-Aktie 656,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tupperware gewährte am 01.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tupperware 0,12 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tupperware in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,88 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 313,70 USD im Vergleich zu 348,10 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Tupperware am 02.08.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Tupperware im Jahr 2023 0,431 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

