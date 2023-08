Tupperware Aktie News: S&P 400 MidCap Aktie Tupperware bricht am Mittag ein

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Tupperware. Die Tupperware-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 9,8 Prozent auf 4,43 EUR abwärts.

Die Tupperware-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr mit Abschlägen von 9,8 Prozent bei 4,43 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Tupperware-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,75 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,80 EUR. Der Tagesumsatz der Tupperware-Aktie belief sich zuletzt auf 1.605.114 Aktien.

Bei 12,62 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tupperware-Aktie damit 64,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,55 EUR. Dieser Wert wurde am 19.07.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 87,56 Prozent.

Tupperware ließ sich am 01.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tupperware 0,12 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 313,70 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 348,10 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Tupperware am 01.11.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tupperware ein EPS in Höhe von 0,431 USD in den Büchern stehen haben wird.

