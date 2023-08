Tupperware Aktie News: S&P 400 MidCap Aktie Investoren fliehen am Nachmittag aus Tupperware

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tupperware gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tupperware-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 17,8 Prozent auf 4,42 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tupperware nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 17,8 Prozent auf 4,42 USD. Die Abwärtsbewegung der Tupperware-Aktie ging bis auf 4,15 USD. Bei 4,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.044.906 Tupperware-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,86 USD an. Mit einem Zuwachs von 190,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,61 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 86,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 01.03.2023 hat Tupperware in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,12 USD erwirtschaftet worden. Tupperware hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 313,70 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 348,10 USD erwirtschaftet worden waren.

Tupperware dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,431 USD je Aktie in den Tupperware-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tupperware-Aktie

+26%; Tupperware-Aktie an der NYSE weiter im Meme-Fieber - Yellow-Aktie ebenfalls stark gefragt

Meme-Rally setzt sich fort: Tupperware-Aktie und Yellow-Aktie gehen an NYSE und NASDAQ erneut durch die Decke

Tupperware-Aktie an der NYSE nach massiven Kursaufschlägen erneut mit Plus - Die neue Meme-Aktie?