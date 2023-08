Tupperware Aktie News: S&P 400 MidCap Aktie Tupperware legt am Donnerstagmittag zu

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Tupperware. Zuletzt konnte die Aktie von Tupperware zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,2 Prozent auf 3,43 EUR.

Die Aktie legte um 12:01 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,2 Prozent auf 3,43 EUR zu. In der Spitze gewann die Tupperware-Aktie bis auf 3,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,29 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tupperware-Aktien beläuft sich auf 1.429.816 Stück.

Am 17.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 268,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tupperware-Aktie. Bei 0,55 EUR fiel das Papier am 19.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tupperware-Aktie 83,93 Prozent sinken.

Am 01.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Tupperware vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 313,70 USD – das entspricht einem Minus von 9,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 348,10 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 01.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Tupperware veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Tupperware im Jahr 2023 0,431 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

