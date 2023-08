Tupperware Aktie News: S&P 400 MidCap Aktie Tupperware springt am Vormittag hoch

Kurs der Tupperware

Die Aktie von Tupperware gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Tupperware-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 6,7 Prozent auf 3,58 EUR zu.

Um 09:21 Uhr stieg die Tupperware-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 6,7 Prozent auf 3,58 EUR. In der Spitze legte die Tupperware-Aktie bis auf 3,65 EUR zu. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 3,29 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 812.421 Tupperware-Aktien umgesetzt.

Bei 12,62 EUR markierte der Titel am 17.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 252,57 Prozent Plus fehlen der Tupperware-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,55 EUR fiel das Papier am 19.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tupperware-Aktie derzeit noch 84,61 Prozent Luft nach unten.

Tupperware veröffentlichte am 01.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Tupperware vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 313,70 USD – das entspricht einem Abschlag von 9,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 348,10 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 01.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,431 USD je Tupperware-Aktie.

