Kursentwicklung

Tupperware Aktie News: S&P 400 MidCap Aktie Bullen treiben Tupperware am Mittag an

04.08.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Tupperware zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Tupperware-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 52,3 Prozent im Plus bei 4,92 EUR.

Werbung

Im Tradegate-Handel gewannen die Tupperware-Papiere um 12:03 Uhr 52,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tupperware-Aktie bisher bei 5,60 EUR. Bei 5,60 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der Tupperware-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.153.102 Stück gehandelt. Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 12,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tupperware-Aktie somit 61,03 Prozent niedriger. Am 19.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,55 EUR. Abschläge von 88,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Tupperware gewährte am 01.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,41 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Tupperware mit einem Umsatz von insgesamt 313,70 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 340,40 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,84 Prozent verringert. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2023 erfolgen. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tupperware ein EPS in Höhe von 0,431 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Tupperware-Aktie Tupperware-Börsenparty vorbei? Tupperware-Aktie an der NYSE deutlich unter Druck +26%; Tupperware-Aktie an der NYSE weiter im Meme-Fieber - Yellow-Aktie ebenfalls stark gefragt Meme-Rally setzt sich fort: Tupperware-Aktie und Yellow-Aktie gehen an NYSE und NASDAQ erneut durch die Decke

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tupperware Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tupperware Corp. Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com