Tupperware Aktie News: S&P 400 MidCap Aktie Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Tupperware

Aktie im Blick

Die Aktie von Tupperware gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tupperware-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 4,76 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Tupperware-Aktie in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,76 USD ab. In der Spitze büßte die Tupperware-Aktie bis auf 4,19 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 4,42 USD. Der Tagesumsatz der Tupperware-Aktie belief sich zuletzt auf 592.136 Aktien.

Am 17.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,86 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tupperware-Aktie damit 62,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.07.2023 bei 0,61 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tupperware-Aktie 680,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 01.03.2023 lud Tupperware zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,41 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,84 Prozent zurück. Hier wurden 313,70 USD gegenüber 340,40 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 01.11.2023 erwartet.

In der Tupperware-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,431 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tupperware-Aktie

NYSE-Wert Tupperware-Aktie +35 Prozent: Schuldenrestrukturierung angekündigt

Tupperware-Börsenparty vorbei? Tupperware-Aktie an der NYSE deutlich unter Druck

Tupperware-Aktie an der NYSE nach massiven Kursaufschlägen erneut mit Plus - Die neue Meme-Aktie?