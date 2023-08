Tupperware Aktie News: S&P 400 MidCap Aktie Anleger schicken Tupperware am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tupperware gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tupperware nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 5,15 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 5,15 USD. In der Spitze fiel die Tupperware-Aktie bis auf 4,96 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,01 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 560.770 Tupperware-Aktien.

Bei 12,86 USD markierte der Titel am 17.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 149,71 Prozent. Am 20.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,61 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 88,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tupperware am 01.03.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,41 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 313,70 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 340,40 USD umgesetzt worden waren.

Am 01.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Tupperware veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tupperware einen Gewinn von 0,431 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

