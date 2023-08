Tupperware Aktie News: S&P 400 MidCap Aktie Tupperware verteuert sich am Mittag

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Tupperware. Im Tradegate-Handel gewannen die Tupperware-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Tupperware-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:01 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 4,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Tupperware-Aktie bis auf 4,68 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,49 EUR. Der Tagesumsatz der Tupperware-Aktie belief sich zuletzt auf 114.640 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 12,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 180,08 Prozent Plus fehlen der Tupperware-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 87,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 01.03.2023 hat Tupperware in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tupperware 0,41 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,84 Prozent zurück. Hier wurden 313,70 USD gegenüber 340,40 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 01.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Tupperware veröffentlicht werden.

In der Tupperware-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,431 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

