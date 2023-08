Tupperware Aktie News: S&P 400 MidCap Aktie Tupperware am Vormittag im Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Tupperware gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tupperware-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,1 Prozent auf 3,82 EUR ab.

Die Tupperware-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:19 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 3,82 EUR. Im Tief verlor die Tupperware-Aktie bis auf 3,72 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,72 EUR. Bisher wurden via Tradegate 83.945 Tupperware-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,62 EUR. 230,58 Prozent Plus fehlen der Tupperware-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,55 EUR. Dieser Wert wurde am 19.07.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tupperware-Aktie derzeit noch 85,57 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tupperware am 01.03.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tupperware ein EPS von 0,41 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,84 Prozent auf 313,70 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tupperware 340,40 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 01.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Tupperware im Jahr 2023 0,431 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

