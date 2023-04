Tupperware Aktie News: S&P 400 MidCap Aktie Tupperware am Dienstagmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Aktien in diesem Artikel Tupperware 1,27 EUR

-41,51% Charts

News

Analysen

Die Tupperware-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr 43,1 Prozent im Minus bei 1,26 EUR. In der Spitze fiel die Tupperware-Aktie bis auf 1,16 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 1,27 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 387.389 Tupperware-Aktien.

Am 15.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,25 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 93,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2023 bei 1,16 EUR. Der aktuelle Kurs der Tupperware-Aktie ist somit 9,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 01.03.2023 äußerte sich Tupperware zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tupperware in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,56 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 313,70 USD. Im Vorjahresviertel waren 394,90 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Tupperware wird am 03.05.2023 gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tupperware ein EPS in Höhe von 0,395 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tupperware-Aktie

Wie die Tupperware-Aktie zu einem der größten Profiteure der Corona-Krise wurde

Tupperware trotz Corona mit Gewinnsprung - Tupperware-Aktie dennoch in Rot

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tupperware Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tupperware Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tupperware Corp.

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com