Tupperware Aktie News: S&P 400 MidCap Aktie Tupperware zündet am Dienstagnachmittag Kursrakete

Das Papier von Tupperware legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 5,6 Prozent auf 1,31 USD. Der Kurs der Tupperware-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,41 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,33 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 440.432 Tupperware-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 21,09 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.04.2022). Der derzeitige Kurs der Tupperware-Aktie liegt somit 93,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 1,21 USD fiel das Papier am 10.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Tupperware-Aktie liegt somit 8,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tupperware veröffentlichte am 01.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 313,70 USD – das entspricht einem Abschlag von 20,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 394,90 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.05.2023 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,395 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

