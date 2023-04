Tupperware Aktie News: S&P 400 MidCap Aktie Tupperware am Mittwochmittag im Bullenmodus

Aktien in diesem Artikel Tupperware 1,27 EUR

Um 12:02 Uhr sprang die Tupperware-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 6,8 Prozent auf 1,28 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Tupperware-Aktie bei 1,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,25 EUR. Bisher wurden via Tradegate 409.546 Tupperware-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.04.2022 bei 19,25 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 93,37 Prozent könnte die Tupperware-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,16 EUR ab. Mit Abgaben von 10,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Tupperware gewährte am 01.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tupperware ein Ergebnis je Aktie von 0,38 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,56 Prozent auf 313,70 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tupperware 394,90 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 03.05.2023 erwartet.

Experten taxieren den Tupperware-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,431 USD je Aktie.

