Tupperware Aktie News: S&P 400 MidCap Aktie Tupperware präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Die Tupperware-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr 5,0 Prozent im Plus bei 1,37 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tupperware-Aktie bei 1,40 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,37 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tupperware-Aktien beläuft sich auf 236.389 Stück.

Am 15.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,09 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 93,53 Prozent könnte die Tupperware-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2023 Kursverluste bis auf 1,21 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tupperware-Aktie ist somit 12,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 01.03.2023 hat Tupperware in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,56 Prozent auf 313,70 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 394,90 USD gelegen.

Am 03.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Tupperware veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tupperware einen Gewinn von 0,431 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com