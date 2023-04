Tupperware Aktie News: S&P 400 MidCap Aktie Tupperware am Mittwochvormittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Tupperware 1,27 EUR

6,63% Charts

News

Analysen

Die Tupperware-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:20 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,7 Prozent auf 1,24 EUR. Bei 1,30 EUR markierte die Tupperware-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Tupperware-Aktie belief sich zuletzt auf 234.557 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.04.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 93,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tupperware-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,16 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Tupperware-Aktie ist somit 7,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tupperware am 01.03.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,56 Prozent auf 313,70 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 394,90 USD gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Tupperware am 03.05.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tupperware im Jahr 2023 0,431 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tupperware-Aktie

Tupperware-Aktie an der NYSE deutlich erholt: Tupperware mit Liquiditätssorgen

Wie die Tupperware-Aktie zu einem der größten Profiteure der Corona-Krise wurde

Tupperware trotz Corona mit Gewinnsprung - Tupperware-Aktie dennoch in Rot

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tupperware Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tupperware Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tupperware Corp.

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com