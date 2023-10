Aktie im Blick

Tupperware Aktie News: S&P 400 MidCap Aktie Tupperware am Mittag mit sattem Kursplus

12.10.23 12:04 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Tupperware. Die Tupperware-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 23,3 Prozent im Plus bei 2,68 EUR.

Werbung

Um 12:03 Uhr ging es für das Tupperware-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 23,3 Prozent auf 2,68 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Tupperware-Aktie sogar auf 2,79 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 2.103.069 Tupperware-Aktien. Am 01.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 8,17 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tupperware-Aktie ist somit 204,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 19.07.2023 Kursverluste bis auf 0,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 79,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Tupperware gewährte am 01.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,41 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 313,70 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 340,40 USD in den Büchern gestanden. Die Tupperware-Bilanz für Q3 2023 wird am 01.11.2023 erwartet. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,431 USD je Tupperware-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Tupperware-Aktie Meme-Aktie AMC an der NYSE im Sturzflug: Experte sieht vor Zusammenlegung mit APE-Aktien "Panik" bei AMC-Aktionären Meme-Aktie AMC: Trotz schwarzer Null und Kinoerfolgen - warum AMC Pleite gehen könnte Tupperware-Aktie gefragt: Was Anleger über den Tupperware-Konzern wissen müssen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tupperware Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tupperware Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com