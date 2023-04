Tupperware Aktie News: S&P 400 MidCap Aktie Tupperware springt am Vormittag an

Aktien in diesem Artikel Tupperware 1,25 EUR

Das Papier von Tupperware legte um 09:20 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 5,7 Prozent auf 1,29 EUR. Kurzfristig markierte die Tupperware-Aktie bei 1,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 1,26 EUR. Bisher wurden via Tradegate 56.407 Tupperware-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 19,25 EUR markierte der Titel am 15.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tupperware-Aktie derzeit noch 93,32 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2023 bei 1,16 EUR. Abschläge von 11,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 01.03.2023 legte Tupperware die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,56 Prozent auf 313,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 394,90 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Tupperware am 03.05.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tupperware im Jahr 2023 0,431 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com