Tupperware Aktie News: S&P 400 MidCap Aktie Tupperware steigt am Mittag stark

Aktie im Blick

Die Aktie von Tupperware zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Tupperware-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 10,5 Prozent auf 2,97 EUR.

Um 12:03 Uhr wies die Tupperware-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 10,5 Prozent auf 2,97 EUR nach oben. Bei 3,09 EUR erreichte die Tupperware-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,83 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tupperware-Aktien beläuft sich auf 1.345.183 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,62 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tupperware-Aktie damit 76,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tupperware-Aktie mit einem Verlust von 81,49 Prozent wieder erreichen.

Am 01.03.2023 legte Tupperware die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 313,70 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 348,10 USD umgesetzt worden waren.

Am 02.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,431 USD je Tupperware-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tupperware-Aktie

Tupperware-Aktie an der NYSE deutlich erholt: Tupperware mit Liquiditätssorgen

Wie die Tupperware-Aktie zu einem der größten Profiteure der Corona-Krise wurde

Tupperware trotz Corona mit Gewinnsprung - Tupperware-Aktie dennoch in Rot