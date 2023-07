Tupperware Aktie News: S&P 400 MidCap Aktie Tupperware zündet am Nachmittag Kursrakete

So entwickelt sich Tupperware

Die Aktie von Tupperware zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Tupperware-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 7,1 Prozent auf 3,18 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Tupperware zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 7,1 Prozent auf 3,18 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tupperware-Aktie bei 3,55 USD. Bei 3,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.703.158 Tupperware-Aktien.

Bei 12,86 USD markierte der Titel am 17.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tupperware-Aktie derzeit noch 304,40 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.07.2023 bei 0,61 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 80,82 Prozent könnte die Tupperware-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 01.03.2023 legte Tupperware die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Tupperware hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 USD je Aktie gewesen. Tupperware hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 313,70 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 348,10 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Tupperware am 02.08.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,431 USD je Aktie belaufen.

