Tupperware Brands zahlt Dividende an die Aktionäre

Das amerikanische Direktvertriebsunternehmen Tupperware Brands Corporation (ISIN: US8998961044, NYSE: TUP) zahlt am heutigen Freitag eine Quartalsdividende in Höhe von 68 US-Cents je Anteilsschein an seine Aktionäre aus. Record date war der 19. Dezember 2018.

Der Konzern aus Orlando, im US-Bundesstaat Florida, schüttet auf das gesamte Jahr gerechnet 2,72 US-Dollar an die Investoren aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 32,49 US-Dollar (Stand: 3. Januar 2019) und unter Voraussetzung einer gleichbleibenden Ausschüttung liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 8,37 Prozent.

Tupperware ist 1944 vom Chemiker Earl S. Tupper gegründet worden. Als einer der ersten Anwender von Polyäthylen im Haushaltssektor brachte er im Jahr 1946 Tupperware-Erzeugnisse, wie eine Frischhaltedose mit Sicherheitsverschluss, auf den Markt. 1951 wurde das „Heimvorführungs-System” für Tupperware-Produkte entwickelt. Neben Küchen- und Haushaltsartikeln werden auch Kosmetik- und Körperpflegeprodukte vertrieben. In den ersten 9 Monaten des Fiskaljahres 2018 lag der Umsatz bei 1,56 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,67 Mrd. US-Dollar), wie am 24. Oktober berichtet wurde.

Die Aktie liegt seit Jahresbeginn an der Wall Street mit 2,91 Prozent im Plus und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1,6 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. Januar 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de