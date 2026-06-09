Nordex-Aktie tiefer: Windturbinenhersteller erhält Auftrag über 100 MW in Osteuropa
Nordex liefert 17 Windturbinen des Typs N163/5.X mit einer Energieleistung von 100 Megawatt (MW) an einen Kunden in Osteuropa.
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Der Auftrag umfasst auch einen mehrjährigen Service- und Wartungsvertrag, wie das Unternehmen mitteilte. Die vollständige Inbetriebnahme der Turbinen ist für 2028 geplant. Die Namen des Kunden und des Windparks werden nicht bekannt gegeben.
Die Nordex-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 1,32 Prozent auf 38,82 Euro.
DOW JONES
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Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com