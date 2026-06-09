Turbinenauftrag

Nordex liefert 17 Windturbinen des Typs N163/5.X mit einer Energieleistung von 100 Megawatt (MW) an einen Kunden in Osteuropa.

Der Auftrag umfasst auch einen mehrjährigen Service- und Wartungsvertrag, wie das Unternehmen mitteilte. Die vollständige Inbetriebnahme der Turbinen ist für 2028 geplant. Die Namen des Kunden und des Windparks werden nicht bekannt gegeben.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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