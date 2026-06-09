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Turbinenauftrag

Nordex-Aktie: Windturbinenhersteller erhält Auftrag über 100 MW in Osteuropa

10.06.26 08:08 Uhr
Rückenwind für Nordex: Windturbinen-Auftrag sorgt für positive Schlagzeilen | finanzen.net

Nordex liefert 17 Windturbinen des Typs N163/5.X mit einer Energieleistung von 100 Megawatt (MW) an einen Kunden in Osteuropa.

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Nordex AG
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Der Auftrag umfasst auch einen mehrjährigen Service- und Wartungsvertrag, wie das Unternehmen mitteilte. Die vollständige Inbetriebnahme der Turbinen ist für 2028 geplant. Die Namen des Kunden und des Windparks werden nicht bekannt gegeben.

DOW JONES

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

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