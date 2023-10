Turbulente Zeiten für den deutschen Leitindex

von Alexa Smith, Marktanalystin bei Trive Financial

Der deutsche Leitindex (EUREX: FDAX) verzeichnete einen leichten Anstieg im Vorfeld der anstehenden US-Arbeitsmarktdaten, die auf einen Rückgang des Beschäftigungswachstums im September von 187.000 auf 170.000 hindeuten. Diese erwartete Verlangsamung sorgt für Erleichterung am Aktienmarkt, der mit Sorgen über anhaltend hohe Zinsen zu kämpfen hat.

Zu Wochenbeginn erreichten die GER40-Futures ein Sechsmonatstief, während die Renditen amerikanischer und europäischer Anleihen auf Mehrjahreshochs stiegen. Diese Entwicklungen sind auf die vorherrschende Erwartung zurückzuführen, dass die Kreditkosten für längere Zeit hoch bleiben werden. Alle Augen richten sich nun auf die bevorstehende Veröffentlichung der Non-Farm-Payroll (NFP), da diese einen erheblichen Einfluss auf mögliche Maßnahmen der Federal Reserve (Fed) im kommenden Monat haben werden.

Technische Analyse

Die GER40-Futures näherten sich am Mittwoch einem 6-Monatstief, nachdem die PMI-Daten in Europa weiter in die Kontraktion rutschten. Angesichts der für heute erwarteten NFP-Daten könnten die Index-Futures versuchen, das 23,60 % Fibonacci-Retracement-Level von 15.425 erneut zu testen, sollten die Daten den Erwartungen entsprechen. Ein Anstieg könnte jedoch eine Zinserhöhung durch die Fed untermauern und die Index-Futures in Richtung 15.070 fallen lassen.

Die Divergenz zwischen dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt und dem gleitenden 100-Tage-Durchschnitt spricht für eine Fortsetzung des absteigenden Kanalmusters, was die untere Begrenzung des Kanals zu einem wahrscheinlichen Punkt des Interesses macht, wenn die 15.070-Marke durchbrochen wird. In diesem Fall könnte sich ein breiterer Abwärtstrend entwickeln. Alternativ könnte ein Anstieg in Richtung des Widerstands bei 15.425 die Index-Futures in die Nähe des gleitenden 50-Tage-Durchschnitts bringen, der einen Wendepunkt markieren könnte.

Zusammenfassung

Die GER40-Futures sind im Vorfeld der anstehenden NFP-Daten abgeflacht. Sollten die NFP-Daten den Erwartungen entsprechen, könnte eine Trendwende bevorstehen. Ein Anstieg würde jedoch die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die Fed untermauern und einen möglichen Pullback in Richtung der Unterstützung bei 15.070 bedeuten.

Quellen: TradingView, Reuters

