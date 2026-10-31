DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,27 -1,8%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.097 +0,3%Euro 1,1205 +0,1%Öl 117,6 +2,4%Gold 3.875 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Turbulenzen in Polen: Präsident besucht Verfassungsgericht

WARSCHAU (dpa-AFX) - Im Streit um das Verfassungsgericht in Polen hat sich der rechtskonservative Präsident Karol Nawrocki zu Gesprächen mit Richtern in das Gebäude des Gerichtshofs in Warschau begeben. Nawrocki sei dabei vom Präsidenten des Obersten Gerichts, Zbigniew Kapinski, begleitet worden, schrieb sein Kabinettschef Pawel Szefernaker auf X. Viele Demonstranten harrten auch am späten Abend noch vor dem Gerichtshof aus.

Werbung

Der langanhaltende Streit um die Besetzung des Verfassungsgerichts zwischen der Mitte-Links-Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk und der rechtskonservativen Oppositionspartei PiS, die Nawrocki ins Amt gebracht hatte, war am Freitag eskaliert. Auf der Webseite des Gerichts erschien eine Meldung, wonach der bisherige Präsident Bogdan Swieczkowski und sein Stellvertreter - die ihre Posten ebenfalls der PiS verdanken - für einen Monat ihre Funktion nicht ausüben würden. Stattdessen werde die Richterin Anna Korwin-Piotrowska das Gericht geschäftsführend leiten.

Die Juristin gehört zu den fünf neuen Verfassungsrichtern, die Nawrocki nicht vereidigen wollte, obwohl sie vom Parlament mit den Stimmen der Regierungsmehrheit nominiert worden war./dhe/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.