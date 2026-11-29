Turmalina Metals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Turmalina Metals stellte am 27.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Turmalina Metals ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.
Redaktion Finanzen.net
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