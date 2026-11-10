Turn Therapeutics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Turn Therapeutics äußerte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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